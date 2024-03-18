إسرائيل تقتل “مسؤولا” في حماس داخل مستشفى الشفاء





أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، القضاء على رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي بحماس في مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان:

بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء وفي إطار مداهمة قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام للمكان تم القضاء على المخرب المدعو فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في منظمة حماس الإرهابية.

كان المبحوح مسؤولا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة في الروتين والطوارئ.

لقد قتل المبحوح خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات، حيث كان مسلحا وكان يختبئ داخل مجمع مستشفى الشفاء وعمل منه على الترويج للنشاطات الإرهابية.

في الغرفة المجاورة لمكان تصفيته تم العثور على أسلحة عديدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت مبكر من الإثنين، تنفيذه لعملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه يجري تنفيذ “عملية دقيقة” في مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات استخباراتية.

سكاي نيوز