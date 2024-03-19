بالصور.. البرهان يُقبل أحد الجرحى على رأسه بمستشفى شندي العسكري ويتفقد الفرقة الثالثة مشاه

ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات العسكرية تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بولاية نهر النيل الاثنين، الفرقة الثالثه مشاه بشندي .

وحيا سيادته الضباط وضباط صف وجنود الفرقة والمستنفرين الذين إستجابوا لنداء الوطن وأنخرطوا في صفوف القوات المسلحة لمجابهة هذا التمرد ودحره.