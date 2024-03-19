مصر.. تراجع جديد في الدولار مقابل الجنيه





تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السودا مقابل الجنيه المصري في تعاملات أمس الاثنين، على خلفية إبرام مصر اتفاقيات كبرى مع البنك الدولي.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار كليا، قبل أيام قليلة، وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن مصر لن تعود أبدا لسعر صرف محدد.

وبعد تخفيض قيمة الجنيه، تراجعت العملة المصرية من مستوى 31 جنيها في البنوك إلى 52 جنيها، قبل أن تهبط للمستوى الحالي عند 47 جنيهًا.

على إثر خفض الجنيه، تراجع الدولار في السوق السوداء إلى 47 جنيها نتيجة توجه المضاربين على الدولار إلى بيع الكميات التي يملكونها.

المرصد