قطر تعقد حدثا رفيع المستوى حول تمكين المرأة في منطقة دول مجلس التعاون





عقدت دولة قطر، بصفتها رئيس الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حدثا رفيع المستوى بعنوان “تمكين المرأة في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة.

حضر الحدث سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العالم للأمم المتحدة، ووزراء التنمية الاجتماعية للأسرة والأمناء العامين للمجالس العليا للمرأة والأسرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعربت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة في الحدث الذي أدارته، عن سرور دولة قطر بعقد حدث للمرة الأولى في الدورة السنوية للجنة وضع المرأة يركز بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة الخليجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي.

وأكدت سعادتها التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم الإمكانات الكاملة للنساء والأسرة كمحركين رئيسيين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، لافتة إلى أن المرأة الخليجية ساهمت بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانها، أشادت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة، بانعقاد هذا الحدث الخليجي رفيع المستوى الذي يسلط الضوء على جهود تمكين المرأة في منطقة دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أنه بمثابة فرصة لإبراز الجهود والمكانة التي تحظى بها المرأة الخليجية، ومواصلة تعزيز هذه المكانة على المستوى الدولي.

وأبرزت سعادتها مسألة حماية الأسرة والدفاع عنها من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية والمنظومة الأسرية والاجتماعية للمجتمع الخليجي.

الشرق القطرية