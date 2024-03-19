رمضان في منزل رجاء الجداوي.. الشعراوي ومحمد رفعت حاضران بقوة

كانت للفنانة رجاء الجداوي طقوس خاصة تميزت بها من الصباح حتى الفجر في شهر رمضان، حيث كان لا غنى لها عن حضور الدروس والمحاضرات للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي يُعتبر علامة أساسية في هذا الشهر المبارك. كانت تعتاد دائمًا استماع تسجيلاته عبر إذاعة القرآن الكريم أو شاشات التلفزيون، وهي العادة التي بقيت متمسكة بها طيلة الشهر: “رمضان كان دائمًا مميزًا في منزلنا، حيث نبدأ بصوت الشيخ الشعراوي الذي كانت تستمع إليه بشغف، وصوت الشيخ محمد رفعت.”

كانت رجاء الجداوي تسعى جاهدة في شهر رمضان للاستفادة القصوى من الفرص العبادية، حيث كانت تحرص على قراءة القرآن والغوص في كلمات الله عز وجل: “كانت الصلاة والقيام وتلاوة القرآن أمورًا لا تفوتها، كانت دائمًا تسعى للتقرب من الله في كل تصرفاتها، وكانت تتفانى في مساعدة الآخرين ولا تنسى أحدًا.”

منزل رجاء الجداوي كان مليئًا بالزينة والفوانيس التي كانت تشتريها من منطقة الحسين والسيدة زينب: “كانت تزين المنزل بمجرد انتشار رائحة رمضان، وكانت تضع أهمية خاصة لصينية القهوة كجزء أساسي من التجهيزات المنزلية”، كما ذكرت ابنتها.