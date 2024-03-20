اقتصاد وأعمال
مدير الادارة العامة لمباحث التموين يتفقد مكتب التجارة الخارجية بميناء عثمان دقنة
في إطار تفعيل عمل الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تفقد اللواء شرطة إيهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين مكتب التجارة الخارجية بميناء عثمان دقنة.
بحضور الكابتن طه أحمد مختار مدير الميناء والأستاذة عائشة مارقيت مديرة نقطة التجارة الخارجية بمدينة سواكن
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء استعرض تفعيل دور شرطة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك للقيام بكل مهامها وواجباتها بما يحقق الاهداف المطلوبة.
ويذكر ان الزيارة شملت المرافق بالميناء و مواعين الصادر والوارد بجانب الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والتموين في عمليات الرقابة وضبط السلع الصادرة و الواردة خصوصا أن ميناء عثمان دقنة بسواكن يعتبر من أكبر منافذ صادرات الثروة الحيوانية ولمذيد من تجويد عملية الصادر وتنفيذاً لقرارات وزير التجارة والتموين الخاص بفتح مكاتب التجارة ومباحث التجارة والتموين بالمنافذ جاء اللقاء الذي أثمر عن تدشين مكتب التجارة والتموين بالميناء ومكتب مباحث التموين.
يذكر ان اللقاء تطرق ايضا إلى تطوير العمل والتنسيق بين إدارة المؤاني ومباحث التجارة والتموين .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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