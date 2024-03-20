مدير الادارة العامة لمباحث التموين يتفقد مكتب التجارة الخارجية بميناء عثمان دقنة

ويذكر ان الزيارة شملت المرافق بالميناء و مواعين الصادر والوارد بجانب الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والتموين في عمليات الرقابة وضبط السلع الصادرة و الواردة خصوصا أن ميناء عثمان دقنة بسواكن يعتبر من أكبر منافذ صادرات الثروة الحيوانية ولمذيد من تجويد عملية الصادر وتنفيذاً لقرارات وزير التجارة والتموين الخاص بفتح مكاتب التجارة ومباحث التجارة والتموين بالمنافذ جاء اللقاء الذي أثمر عن تدشين مكتب التجارة والتموين بالميناء ومكتب مباحث التموين.