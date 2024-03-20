محمد بن زايد يهنئ الشعوب المحتفلة بعيد «النيروز»





هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الشعوب المحتفلة بعيد «النيروز».

وقال سموه في بوست عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد «النيروز»، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار».

ويمثل يوم 21 آذار/مارس رأس سنة جديدة في أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وتركمانستان وتركيا وطاجيكستان والعراق وقيرغيزستان وكازاخستان والهند. ويُسمّى هذا اليوم نوروز أو نوريز أو نڤروز أو نيڤروز أو نوڤروز ويعني “اليوم الجديد”

صحيفة الخليج + وكالات