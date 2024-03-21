ثقافة وفنون
الكويت.. رفض شعبي ورسمي لمسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»
وبحسب البيان، فإن الوزارة شددت على أن الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات المجتمعات، وأن تبتعد عن المساس بالثوابت، كما أشادت بالدور الذي اتخذته جمعيات النفع العام، والتي استنكرت مثل هذه الأفعال، بما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت، ورفضه أي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.
يذكر أن مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» من بطولة نخبة من النجوم الكويتيين والمصريين، ببينهم.. هدى حسين، وماجد المصري، وأيتن عامر، ونور الغندور، ولولوة الملا، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.
صحيفة الخليج
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