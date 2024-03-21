الكويت.. رفض شعبي ورسمي لمسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

ما زالت الانتقادات تنهال على المسلسل الكويتي “زوجة واحدة لا تكفي”، الذي يتنافس في الموسم الرمضاني الحالي، حيث أثار جدلاً واسعاً منذ بدء عرضه بسبب تناوله لقضايا حساسة تتعلق بالعلاقات الأسرية في المجتمع الكويتي.

تمحور المسلسل الذي كتبته هبة مشاري حمادة وأخرجه علي العلي حول العلاقات الزوجية والعائلية، وتطرق إلى قضايا مثل الخيانة والتشابكات الأسرية المعقدة.

تباينت الآراء حول المسلسل بين المؤيد والمعارض، حيث أثنى البعض على جرأته في طرح قضايا هامة تعتبر محظورة في المجتمع، بينما رأى البعض الآخر أنه يلوث سمعة المجتمع الكويتي، وطالب بوقف عرضه.

تدخلت الحكومة الكويتية بسبب الغضب الشعبي المتزايد، حيث أعلنت وزارة الإعلام في بيان رسمي اتخاذ إجراءات ضد العمل، وأكدت رفضها أي أعمال فنية تسيء إلى الدولة أو تنتهك أخلاقيات المجتمع.

وأكدت الوزارة على استعدادها لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه المشاهد المسيئة، مشددة على ضرورة احترام القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد في المستقبل.