العدل يعلن تدشين وحدة لدراسة أبعاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السياسة والتشريعات





عقد حزب العدل حفل سحوره السنوي لعام 2024، بأحد فنادق القاهرة الكبري بحضور عدد كبير من السياسيين والنواب والفنانين والمفكرين.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن إنشاء وحدة الدراسات المستقبلية داخل الحزب، بهدف دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على السياسة والتشريعات.

وأكد “إمام” خلال كلمته أن هناك أكثر من 40 تشريعًا يؤثر في حياتنا اليومية تتأثر بالذكاء الاصطناعي.

وقام رئيس حزب العدل بتكريم الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، تقديرًا لجهوده في نقل المساعدات لأهالي غزة.

من جانبه، قال الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء حزب العدل، إن الحزب قادر على التأثير في المجتمع خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الحزب يعمل على الحفاظ على الليبرالية الاجتماعية والدولة الحديثة.

وأشاد المهندس شريف حمودة، نائب رئيس الحزب، بالحضور وأكد على جهود العدل في التواصل مع الجماهير وتجميع المؤمنين بالتوجه الإصلاحي والليبرالية الاجتماعية.

حضر الحفل العديد من رموز السياسة والمجتمع والإعلام والفن، بما في ذلك عمرو موسى وعمرو الشوبكي ومصطفى الفقي ورؤساء وقادات الأحزاب المصرية والنواب بمجلسي النواب والشيوخ.

بوابة الأهرام