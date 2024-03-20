مالية القضارف تشرع فى الاعداد للملتقى الاستثمارى بتركيا





أعربت الأستاذة نجاة أحمد محمد، مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة في ولاية القضارف، عن رغبة حكومة الولاية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة. جاءت تلك التصريحات خلال اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروعات الولاية، حيث تم التطرق إلى مشاركة الولاية في المنتدى الاقتصادي السوداني التركي المزمع عقده في تركيا خلال شهر أبريل القادم.

وأكدت خلال الاجتماع أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والبنية التحتية، والمياه، والتعدين، وخدمات الضيافة. ودعت إلى استغلال الميزات التنافسية للولاية وعرضها بشكل جاذب لفتح آفاق الاستثمار والتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وأشارت إلى أهمية مشاركة الولاية في المنتدى الاقتصادي، مشيرة إلى أنها ستكون واحدة من سبع ولايات تشارك فيه، مما سيتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجوانب الكبيرة والمهمة للاقتصاد الولائي، وجذب المشاريع الاستثمارية وتنمية البنية التحتية في كافة القطاعات.

وفي نهاية الاجتماع، تناول أعضاء اللجنة عدة مقترحات ومشروعات قد تكون جاذبة للاستثمار، وتتمتع برؤى استراتيجية تسهم في تطور الولاية.

سونا