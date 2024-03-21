مدير الادارة العامة للشرطة الامنية يشهد الافطار الرمضاني لمنسوبي الشرطة الامنية الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات المتاثرة

اكد اللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الادارة العامة للشرطة علي الدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة في دعم ومساندة القوات المسلحة في حربهاضد المليشيا المتمردة ، مشيرا الي جاهزية واستعداد قوات الشرطة الامنية للقيام بمهامهم وواجباتهم دعما للعملية الامنية بالبلاد ، جاء ذلك لدي تشريفه اليوم الافطارالرمضاني الذي نظمته الادارة العامة للشرطة الامنية لمنسوبي الادارة الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات المتاثرة بحضور العميد شرطة(م) نصر حسين نصر ومدراء الادارات والدوائر بالشرطة الامنية ، مبينا ان هنالك خططا وبرامج ودورات سيتم تنفيذها عبر منسوبي الشرطة الامنية قبل وبعد انتهاء الحرب بسطا للامن والاستقرار للوطن والمواطن.