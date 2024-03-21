الورشة التنويرية الأولى لمبادرة الحلول المستدامة للنزوح في السودان وجمهورية جنوب السودان





افتتحت أعمال الورشة التنويرية الأولى لمبادرة الحلول المستدامة للنزوح في السودان وجنوب السودان ضمن سلسلة من الورش المستهدفة للمؤسسات الوطنية في اطار الترويج والتعريف بها وبالاستراتيجية الوطنية الخمسية للحلول المستدامة للنزوح، وشارك فيها مجموعة متميزة من المدراء العامين ورؤساء الادارات والعاملين بمعتمدية اللاجئين.

في الجلسة الافتتاحية أمس قدم السيد/ العميد ركن هشام عبدالرؤوف محمد صالح انابة عن المبعوث الرئاسي لمبادرة الحلول المستدامة والامين العام لوزارة الدفاع السيد / الفريق ركن عصام كرار كلمة رحب فيها بالحضور وشكر معتمدية اللاجئين على مجهوداتها الثرة في التنسيق والتعاون لتحقيق الاهداف المشتركة، واشار بان الورشه تعد انطلاقة لخطة عمل المبعوث للعام 2024م وتمنى للحضور ورشة مثمرة ومداخلات مهمة تساهم في دعم قطاع النزوح في السودان خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما قدم معتمد اللاجئين السيد/موسى عطرون كلمته الافتتاحية التي ثمن فيها على اهمية دور المبادرة في دعم فئات النزوح المختلفة بالسودان وشدد على اهمية ايلاء الاستراتيجية الوطنية مزيداً من الاهتمام من كافة مؤسسات الدولة المختلفة ومؤامتها للتتناسب مع تحديات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وشكر المبعوث الرئاسي واعضاء المبادرة لاختيار المعتمدية كاول محطة في سلسلة الورش القادمة.

خلال الورشة قدمت مستشار المبادرة د. زحل السعيد عرض تقدمي شامل عن المبادرة وتطرقت للنشأة والاهداف الاستراتيجية، كما قدمت شرح مستفيض عن الانشطة التي تمت واخرها المشاركة في المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر الماضي و زيارة الفريق الفني للولايات المتأثرة بالنزوح، وقدم د. محمد يس التهامي من معتمدية اللاجئين عرض تقدمي وشرح مفصل عن الخطة الوطنية الخمسية للنزوح في السودان.