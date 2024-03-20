سياسية
بالصور.. وزير الداخلية السوداني المكلف يلتقي كريستين هاردوك
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف كريستين هاردوك ممثل المندوب السامي لشئؤون اللأجئين في السودان بحضور الاستاذ موسي علي عطرون معتمد اللأجئين.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف جدد ترحيبه اليوم الاربعاء بممثل المندوب السامي التي تسلمت عملها مؤخرا بالبلاد ، وان اللقاء ناقش الوجود الاجنبي بالبلاد والعمل علي تقنينه في كل ولايات البلاد من خلال الاجراءات التي ستتخذها الدولة والتي من خلالها ستحدد حركتهم منذ دخولهم للبلاد بعد عمليات تسجيلهم لدي المعتمدية ، كما تطرق اللقاء ايضا للأجئين والنازحين بولاية البحرالاحمر وضرورة توفير الايواء اللازم لهم.
فيما أشارت كريستين الى اهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية باعتبارها مشرفة علي معتمدية اللأجئين وتهتم بقضايا اللأجئين والنازحين ، مشيرة الي استعداد مكتب الممثل السامي لتنفيذ ودعم الخطط الخاصة باللأجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم عبر معتمدية اللأجئين .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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