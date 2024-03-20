بالصور.. وزير الداخلية السوداني المكلف يلتقي كريستين هاردوك

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف جدد ترحيبه اليوم الاربعاء بممثل المندوب السامي التي تسلمت عملها مؤخرا بالبلاد ، وان اللقاء ناقش الوجود الاجنبي بالبلاد والعمل علي تقنينه في كل ولايات البلاد من خلال الاجراءات التي ستتخذها الدولة والتي من خلالها ستحدد حركتهم منذ دخولهم للبلاد بعد عمليات تسجيلهم لدي المعتمدية ، كما تطرق اللقاء ايضا للأجئين والنازحين بولاية البحرالاحمر وضرورة توفير الايواء اللازم لهم.