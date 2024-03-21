مدير شرطة محلية ام درمان يؤكد جاهزية شرطة المحلية للقيام بواجبها

أكد اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية ام درمان جاهزية الشرطة للقيام بواجبها في كافة المناطق الامنه التي تم تحريرها بمحلية ام درمان . مشيرا إلي الترتيبات التي تمت في هذا الجانب وانتشار الشرطة في الارتكازات والخطوط الأمامية وأنها تعمل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة.

مترحماً علي شهداء معركة الكرامة متمنياً الشفاء العاجل للجرحي والمصابين وعودة المفقودين.

مقدما التهنئة للشعب السوداني بتحرير الاذاعة السودانية والتلفزيون.

متطرقاً الي الاجتماعات التي تمت مع المدير التنفيذي لمحلية ام درمان التي تأتي في إطار الاعداد والترتيب لقيام الشرطة بعملها في الاقسام داخل المحلية.

مثمناً الدور الكبير لمساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف ودعمه لبرامج شرطة المحلية .

موضحاً إن المرحلة القادمة ستشهد انفتاح الشرطة علي كافة المحاور والقيام بدورها واستقبال بلاغات المواطن والشكاوي .

المكتب الصحفي لشرطة السودان