برئاسة الفريق الركن دكتور صالح يس صالح .. البرهان يلتقي وفد المقاومة الشعبية بالشمالية

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، بوفد المقاومة الشعبية من ولاية الشمالية، الذي كان برئاسة الفريق الركن دكتور صالح يس صالح، في مكتبه أمس في بورتسودان.

أشاد البرهان بالدور الذي قامت به المقاومة الشعبية في استجابتها لنداء الوطن وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة لدعم وتقديم الدعم والمساندة والمشاركة في الدفاع عن كرامة السودان وحماية أراضيه وشعبه من التمرد وإرتداء زي الجيش تعبيرًا عن تضامنها مع معركة الوطن.

من جانبه، أوضح الفريق دكتور صالح يس صالح رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة بالانتصارات التي تحققت في جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن هذه الحرب قد جمعت سكان الولاية على تضامنهم مع القوات المسلحة.

وأثنى الوفد على دعم ومساندة القائد العام للقوات المسلحة للمقاومة الشعبية، مؤكدين أن الدعم الذي تلقوه قد أسهم في توحيد الشعب وقدامى المحاربين خلف القوات المسلحة في معركتها.