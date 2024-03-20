البرهان يلتقي وفد نظارة قبائل دار حمر – شاهد الصور

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالدور الهام الذي تقوم به الإدارات المحلية في تعزيز النسيج الاجتماعي والعمل على التنمية وتعزيز السلم والأمن المجتمعي.

وأثنى البرهان، خلال لقائه اليوم بوفد من نظارة قبائل دار حمر في مكتبه ببورتسودان، على أهمية توحيد الجهود الشعبية لصد وطرد التمرد بشكل نهائي. وقد قدَّم الوفد برئاسة الأمير منعم عبد القادر منصور التهنئة لرئيس مجلس السيادة وللشعب السوداني على الانتصارات التي حققتها البلاد، وخاصة في استرداد وتحرير مناطق مهمة من يد المتمردين.

وأكد الأمير منعم عبد القادر على إدانة واستنكار الوفد لسياسة المليشيات ودمارها الشامل واستهدافها للبنية التحتية واحتلالها لمنازل المواطنين وتشريدهم وتدمير الاقتصاد.

وناشد الأمير جميع المواطنين بالعودة إلى مجتمعاتهم والعمل على إيجاد حلول فعّالة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان بلا قيود أو شروط. وأكد على أهمية التكاتف من أجل هزيمة المتمردين الذين تمردوا على الدولة، معربًا عن أمله في توحيد الجهود لدعم القوات المسلحة السودانية في مواجهتها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.