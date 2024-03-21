والي الخرطوم وقائد منطقة الشجرة العسكرية “توزيع سلة رمضان للمواطنين الصامدين”





يمثل الإسناد المجتمعي للمواطنين أولوية قصوى للقوات المسلحة. وولاية الخرطوم تضطلع بأدوار هامة تجاه المواطن بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ضمن برامج الإسناد المجتمعي للمواطنين المقيمين والوافدين وبرعاية السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام وإشراف والي الخرطوم وقائد منطقة الشجرة العسكرية القوات المسلحة بمنطقة الشجرة العسكرية توزيع سلة رمضانية للسكان بالأحياء.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

رصد وتحرير – “النيلين”