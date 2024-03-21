واشنطن تقدم مساعدات بقيمة 47 مليون دولار للسودان

خلال لقاء عُقد بين مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، جولييتا فالس نويز، ورئيس الوزراء التشادي سوكيس ماسرا، تم الإعلان عن أزمة إنسانية ضخمة تعانيها السودان. ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يعاني أكثر من 8 ملايين شخص من نزوح داخلي منذ بدء الصراع في أبريل الماضي، مع حاجة نحو 25 مليون شخص، وهو نصف سكان السودان، إلى المساعدة الإنسانية وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويتضمن هذا العدد أكثر من مليون لاجئ سوداني فروا إلى البلدان المجاورة مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وستقدم الولايات المتحدة مساعدات حيوية لإنقاذ الحياة في هذه الأزمة، بما في ذلك توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والرعاية الطبية، بما في ذلك دعم الصحة النفسية والحماية للسكان الفارين من الصراع.

وأوضح المتحدث أن حجم المساعدات الإنسانية الأميركية للسودان والدول المجاورة بلغ أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023، مع التأكيد على استمرار العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتقديم الدعم اللازم لملايين الأشخاص المتأثرين بالصراع في السودان.