ثقافة وفنون
عودة حنان ترك إلى الفن بعد 12 سنة غياب .. هل كلام خالد يوسف السبب؟
تفاجأ الوسط الفني برجوع الفنانة حنان ترك إلي الوسط الفني، في موسم رمضان 2024، عقب غياب دام 12 عامًا باعتزالها للفن.
ونشرت الفنانة حنان ترك، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”، صورًا من كواليس العمل، وعلقت علي الصور كاتبة: “بفضل الله (صدق رسول الله)”.
صدى البلد
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