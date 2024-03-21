عودة حنان ترك إلى الفن بعد 12 سنة غياب .. هل كلام خالد يوسف السبب؟

أعلنت الفنانة حنان ترك عن مشاركتها في بطولة مسلسل كرتون بعنوان “صدق رسول الله”، الذي يروي قصة حياة الإمام البخاري، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 على إحدى القنوات الفضائية.

يعتبر مسلسل “صدق رسول الله” عودة للفنانة حنان ترك إلى الوسط الفني بعد اعتزالها الفن في عام 2012، وهو جزء من الإنتاجات المقرر عرضها في موسم دراما رمضان 2024.

تتناول قصة المسلسل حياة الإمام البخاري، ويشارك في بطولته إلى جانب حنان ترك الفنان محسن محيي الدين، ويأتي من تأليف فداء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي، ومن المقرر عرضه على قناة النهار.