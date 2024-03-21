الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أن الموسم الحالي هو الأخير لبرنامج “العرافة”، وتفكر في اعتزال مجال الإعلام لتكريس وقت أكبر لأسرتها.

أشارت بسمة وهبة في تصريحات تلفزيونية إلى أنها تنوي الاعتزال في قمة نجاحها حاليًا، وقررت بالفعل عدم استمرار تقديم برنامج “العرافة” في السنوات القادمة بسبب الإرهاق الذي تشعر به.

بالنسبة لقرار الاعتزال من مجال الإعلام بشكل عام، فقد أوضحت بسمة وهبة أنها لا تزال تفكر فيه لأن القرار صعب نظرًا لممارستها للمهنة لمدة 20 عامًا، معبرة عن خوفها من أن يجلب القرار التسهيل وليس الراحة.

وأكدت بسمة وهبة أن الموسم الحالي من برنامج “العرافة” سيكون الأخير بسبب الشحن العالي الذي يتطلبه البرنامج.

كما أثارت حلقة بسمة وهبة مع المطربة بوسي في برنامج “العرافة” جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية.

من جهتها، ردت الفنانة بوسي على تصريحات طليقها هشام ربيع في فيديو ليؤكد أن علاقتهما انتهت منذ فترة، وألقت اللوم على بسمة وهبة لأنها قالت له “بحبك” على الرغم من أنه رجل متزوج.