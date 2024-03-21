الكشف عن عدد السودانيين في أوغندا واستثناء لفئة





كشف أحمد إبراهيم سفير السودان في أوغندا، عن استثناء أقرتها السلطات الأوغندية لكبار السن والمعاقين السودانيين لتسجيل اللجوء في كمبالا بدلا عن مخيم كيدنقو للاجئين السودانيين الذي يبعد نحو 400 كيلومتر شمالي العاصمة الأوغندية.

وبحسب الإحصاءات أن أوغندا تستضيف أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي.

وأكد السفير السوداني في ندوة بمركز اماسي الثقافي، أمس الثلاثاء، تواصل السفارة مع المسؤولين في مخيمات اللاجئين لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الخدمات للسودانيين.

وأشار إلى وجود لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع شهرياً لمعالجة مشاكل السودانيين في أوغندا، وتعهد بتذليل كافة العقبات التي تعترض السودانيون في أوغندا، كاشفا عن بدء استخراج الجوازات في القريب العاجل.

وأضاف السفير أن أبواب السفارة مفتوحة لجميع السودانيين للتشاور لحل جميع المشكلات التي تواجههم. وتابع “السودانيون يستطيعون التغلب على التحديات في أوغندا

كمبالا:طيران بلدنا