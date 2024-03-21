ثقافة وفنون
أرملة وحش الشاشة، وفاة سهير ترك والدة رانيا فريد شوقي
أعلنت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” وفاة “سهير ترك” أرملة جدها الفنان الراحل فريد شوقي.
وكتبت ناهد السباعي قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالي زوجة جدي السيدة سهير ترك.. والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي.. نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم”.
بوابة فيتو
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