زكاة الدندر تدعم مراكز الايواء و ارتكازات القوات النظامية





نفذ ديوان زكاة الدندر ضمن برنامج فرحة الصائم لشهر رمضان المعظم للعام ١٤٤٥ ه برنامج دعم الديوان لارتكازات القوات المسلحة والقوات النظامية ومراكز ايواء العائدين والنازحين بالمحلية.

وخلال الجولات الميدانية للمواقع المستهدفة تم تقديم الدعم العيني من المواد الغذائية والاستهلاكية وكان ذلك بحضور المديرالتنفيذي لمحليةالدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب رئيس مجلس التنسيق الزكوي والأستاذ الطيب بشير حماد مدير زكاة الدندر والأستاذة كوثر مرسال سعيد المشرف علي برنامج شهر رمضان بالدندر واعضاء مجلس التنسيق الزكوي ومفوض العون الإنساني بالمحلية.

وأوضح مدير الديوان الأستاذ الطيب بشير حماد ان تكلفة برنامج رمضان لهذا العام بلغت ٨٢،٥٠٠،٠٠٠ مليون لعدد ١٦٥٠ أسرة بواقع ٥٠ الف لكل أسرة وأما الدعم العيني بلغ عدد ٢٠٠٠ جوال ذرة كاشفا ان تكلفة دعم الديوان لمراكز الايواء والارتكازات بلغت ٨،٢٥٠،٠٠٠ مليون والعيني عدد ٢٠٠ جوال ذرة.

وقال حماد ان تنفيذ البرنامج جاء بهدف إحياء سنة التكاتف والتعاضد و إرساء روح المحبة والاخاء والتعاون بين مكونات المجتمع وربط الاواصر في الشهر الفضيل ، مؤكدا ان الديوان ماض في رسالته الخدمية والمجتمعية ، معربا عن شكره لدافعي الزكاة ولجان الزكاة القاعدية لدورهم الذي انعكس ايجابا في دعم الشرائح المستهدفة.

من جانبه إمتدح المدير التنفيذي لمحلية الدندر ديوان الزكاة و تدخلاته المجتمعية لدورها في تقليل الفقر بجانب اسنادها للشرائح التي يستهدفها برامج الديوان ، معربا عن أمله ان تنعم البلاد بالأمن والاستقرار .

سونا