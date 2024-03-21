



إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم ببورتسودان، وفد هيئة الإسناد باقليم دارفور، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.

حيث تطرق اللقاء إلي الجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل وصول المساعدات لهم.

وقال الأستاذ أحمد حامد رحمة رئيس هيئة الإسناد في تصريح صحفي أن اللقاء تناول أيضا ملاحم البطولة والصمود التي أبداها مواطني الفاشر في مقاومة محاولات مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة للنيل من أمن وإستقرار المواطنين بشمال دارفور مبيناً أن اللقاء تطرق أيضاً للقضايا الإنسانية وكيفية الإستجابة لتقديم العون الإنساني لمواطني إقليم دارفور فضلاً عن تدريب المستنفرين بالفاشر وتزويدهم بكل ما من شأنه دعم وإسناد القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد الغاشم.

وأشار رئيس هيئة الإسناد الي المشكلات التي تواجه مواطني الفاشر والتي تأتي علي رأسها مشكلة مياه الشرب مبيناً أن المدينة نزح إليها كثير من سكان زالنجي والجنينة ونيالا بسبب الحرب، الأمر الذي فاقم من مشكلة المياه وقال ان الهيئة تلقت عدد من التناكر والمعينات للمساهمة في معالجة هذه المشكلة الطارئة.

مشيداً بدور القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بإقليم دارفور.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي