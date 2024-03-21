مدير الادارة العامة للمرور يتفقد سير العمل بنافذة الولايات المتأثرة بالحرب ويشيد بمستوي تقديم الخدمة

تفقد اللواء شرطة د. سراج الدين منصور خالد مدير الادارة العامة للمرور سير العمل بنافذة الولايات المتأثرة بالحرب بولاية البحرالاحمر في اطار وقوفه وتفقده سير العمل المروري بالولاية.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مدير الادارة العامة للمرور أشاد خلال الزيارة بمستوي تقديم الخدمات المرورية للمواطنين بجانب الاداء المتميز لمنسوبي النافذة ، داعيا الي تسهيل وتبسيط كافة الاجراءات المرورية والاسراع في تقديم الخدمة المرورية وازالة كافة المعوقات التي قد تعترض العمل بجانب حسن معاملة طالبي الخدمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان