بالصور.. مدير شرطة محلية ام درمان يتفقد قواته بالمواقع الأمامية

تفقد اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية ام درمان قوات شرطة محلية ام درمان في الخطوط الأمامية التي تؤدي دورها مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري رفقة مدير فرع الشؤون العامة العميد محمد ادم عبد الله خميس ورؤساء الأقسام حيث وقف علي أداء القوة الموجودة بالمحلية السياسية وقسم الأوسط. مؤكداً مواصلة العمل والجهود ليعود الأوسط الي سيرته الأولي بعد عملية الخراب من مليشيا التمرد، مشيداً بدور قواته بالمحلية التي تنتشر في أجزاء واسعة من المحلية.

وفى ذات السياق تفقد قسم سوق ام درمان ووعد بتوفير كافة المعينات التي تساهم في أداء القوات لمهامها بالصورة المطلوبه .

مشيرا إلي جاهزية واستعداد قوات الشرطة لتغطية كافة أقسام المحلية من رئاسة المحلية وبقيت الاقسام الأخري .

مثمنا جهود رئاسة شرطة الولاية في دعم وإسناد محلية ام درمان وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية الي باقي الاقسام في دائرة الاختصاص للوقوف عليها ومعرفة حجم الضرر الذي لحق بها.

المكتب الصحفي لشرطة السودان