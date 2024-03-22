المدير العام لقوات الشرطة يترأس الاجتماع الاول للمجلس الاعلي لادارة أنظمة وقواعد وبيانات الشرطة

ترأس الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الخميس الاجتماع الاول للمجلس الأعلي لادارة أنظمة وقواعد وبيانات الشرطة بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية ومدراء الادارات المتخصصة ومدير شركة تطوير النظم.

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع ناقش أهمية تطوير أنظمة الشرطة المختلفة الخاصة بتقديم خدماتها للمواطنين في مجالات المرور والجوازات والهجرة والسجل المدني والادلة الجنائية ، مشيرا الي ان الاجتماع استعرض كيفية أنشاء مركز موحد لهذه الانظمة وتطويرها وتحديثها بجانب تشغيل نظام البصمة المدنية ، مبينا ان الاجتماع تطرق ايضا الي اهمية وجود نظام اتصالات بديل للشرطة ، فيما خرج الاجتماع بقرارات من شأنها الدفع بعمل الشرطة بهدف تقديم خدمات شرطية متكاملة للمواطنين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان