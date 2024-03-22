سياسية

إبراهيم جابر يترأس إجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة

2024/03/22

رأس الفريق المهندس بحري، المستشار لإبراهيم جابر عضو مجلس السيادة، اجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة في بورتسودان بالخميس، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة.

وأوضح الدكتور جراهام عبد القادر، وزير الإعلام المكلف بالناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تناول عدة قضايا هامة، بدءًا من الوضع الإنساني في البلاد، حيث قدمت مفوض العون الإنساني تقريراً عن الوضع الإنساني والجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع، خاصة في ولايات دارفور والولايات المتأثرة بالحرب.

وعرض وزير الزراعة تقريرًا عن الوضع الغذائي في البلاد، حيث أوضح أن إنتاج الذرة لهذا العام بلغ ٣.٣ مليون طن، مشيرًا إلى وجود فرق طفيف في الحاجة، حيث بلغت ٣.٩ مليون طن. وأشار إلى أن إنتاج الدخن بلغ ٦٨٣ ألف طن لهذا العام، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى.

وأضاف الدكتور جراهام أن الاجتماع ناقش تقرير فريق خبراء المنسقية الوطنية بشأن القرار ١٥٩١ ودرس جميع الجوانب المتعلقة به، كما تطرق لقضايا السودان في الأمم المتحدة والجهود المبذولة من مندوبية السودان في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية.

وأوضح جراهام أن الإجتماع خرج بعدة توصيات ومخرجات تتعلق بالمعالجات الإنسانية والمعالجات المرتبطة بالانتاج الزراعي والانتاجية والقضايا ذات العلاقة بالعمل الإنساني الوطني والخارجي خاصة وأن عدد من المنظمات تتقدم بمقترحات ولكن لم تلتزم بالمطلوبات وتقديمها في الوقت المطلوب وهو مايتطلب المزيد من الدراسة.
مؤكدا إستعداد حكومة السودان تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الممكنة بما يحقق الرضا الإجتماعي في إطار القوانين المنظمة للعمل الإنساني والعمل الإجتماعي الغذائي ،مبينا جهود الدبلوماسية السودانية المستمرة للإستجابة للمطلوبات ذات العلاقه بالشأن الوطني وسيادة الدولة.
سونا

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2024/03/22