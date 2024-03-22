سياسية
إبراهيم جابر يترأس إجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة
وأوضح جراهام أن الإجتماع خرج بعدة توصيات ومخرجات تتعلق بالمعالجات الإنسانية والمعالجات المرتبطة بالانتاج الزراعي والانتاجية والقضايا ذات العلاقة بالعمل الإنساني الوطني والخارجي خاصة وأن عدد من المنظمات تتقدم بمقترحات ولكن لم تلتزم بالمطلوبات وتقديمها في الوقت المطلوب وهو مايتطلب المزيد من الدراسة.
مؤكدا إستعداد حكومة السودان تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الممكنة بما يحقق الرضا الإجتماعي في إطار القوانين المنظمة للعمل الإنساني والعمل الإجتماعي الغذائي ،مبينا جهود الدبلوماسية السودانية المستمرة للإستجابة للمطلوبات ذات العلاقه بالشأن الوطني وسيادة الدولة.
سونا
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