سياسية

شركة زين توقع اتفاق اًمع جامعة وادي النيل لبرنامج رفع القدرات للشباب الوافدين

2024/03/22

بدأت شركة زين السودان، في بداية هذا الأسبوع، شراكة مع جامعة وادي النيل بهدف تقديم دورات تدريبية لرفع قدرات وتنمية مهارات الشباب في مجالات تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يأتي هذا التعاون استجابة لاحتياجات ما بعد الحرب التي أدت إلى تفاقم الفقر وفقدان مصادر الرزق للمواطنين، مما يعزز أهمية النظر إلى المستقبل من خلال مفاهيم ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.

تم توقيع العقد بواسطة السيد محمد هاشم عبدالله، المدير الإقليمي لشركة زين، والدكتور حسن الحاج حمد الصائم نيابة عن جامعة وادي النيل. حضر التوقيع نائب الرئيس وعميد كلية تنمية المجتمع وعميد الدراسات العليا ووكيل الجامعة وعميد كلية الحاسوب وعدد من أساتذة الجامعة.

أكد السيد عبدالله دور شركة زين السودان في دعم المجتمع، على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة نفسها خلال الحرب، حيث لم تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية وزادت من مبادراتها لدعم المجتمع.

أشار عبدالله إلى أن هذه الشراكة مع كلية تنمية المجتمع بجامعة وادي النيل تعكس التزام زين بتطوير مهارات الشباب، وأن المشروع الأولي سيتضمن ثلاث دورات تدريبية مهمة، تركز الأولى منها على ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة، بينما تركز الدورتان الأخريان على تنمية المهارات المجتمعية مثل الحرف اليدوية وغيرها، والتي ستعقد في قرية المناصير.

ويتوقع ان تشكل هذه الدورات دفعة كبيرة للشباب الوافدين للولاية لتأسيس مشاريع صغيرة والتقليل من نسبة البطالة.
من جانبه شكر الدكتور حسن الحاج حمد الصائم مدير جامعة وادي النيل شركة زين لافتاً إلى مبادرات الشركة المتعددة التي يعرفها القاصي قبل الداني في مجالات مختلفة وإن هذه الشراكة تعطي كلية تنمية المجتمع دفعة قوية للمضي قدماً في أداء رسالتها العلمية والمجتمعية.
متمنياً أن يتواصل التعاون مع شركة زين دعماً للتعليم وتطويراً للمهارات وتعزيزاً للقدرات في أوساط الشباب الذين يمثلون الحاضر وكل المستقبل.
يذكر أن شركة زين وعقب العودة التدريجية للشبكة عملت على تدشين عدد من المبادرات المجتمعية حيث قدمت الشركة مبادرة دعم افطار النازحين في عدد تسعة ولايات سودانية.
الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد إعلنت عن عودة تغطيتها التدريجية في عدد من الولايات بعد مجهودات جبارة بذلتها الفرق الفنية، ويتوقع عودة التغطية لمدن السودان المختلفة توالياً.
سونا

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