شركة زين توقع اتفاق اًمع جامعة وادي النيل لبرنامج رفع القدرات للشباب الوافدين

بدأت شركة زين السودان، في بداية هذا الأسبوع، شراكة مع جامعة وادي النيل بهدف تقديم دورات تدريبية لرفع قدرات وتنمية مهارات الشباب في مجالات تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يأتي هذا التعاون استجابة لاحتياجات ما بعد الحرب التي أدت إلى تفاقم الفقر وفقدان مصادر الرزق للمواطنين، مما يعزز أهمية النظر إلى المستقبل من خلال مفاهيم ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.

تم توقيع العقد بواسطة السيد محمد هاشم عبدالله، المدير الإقليمي لشركة زين، والدكتور حسن الحاج حمد الصائم نيابة عن جامعة وادي النيل. حضر التوقيع نائب الرئيس وعميد كلية تنمية المجتمع وعميد الدراسات العليا ووكيل الجامعة وعميد كلية الحاسوب وعدد من أساتذة الجامعة.

أكد السيد عبدالله دور شركة زين السودان في دعم المجتمع، على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة نفسها خلال الحرب، حيث لم تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية وزادت من مبادراتها لدعم المجتمع.

أشار عبدالله إلى أن هذه الشراكة مع كلية تنمية المجتمع بجامعة وادي النيل تعكس التزام زين بتطوير مهارات الشباب، وأن المشروع الأولي سيتضمن ثلاث دورات تدريبية مهمة، تركز الأولى منها على ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة، بينما تركز الدورتان الأخريان على تنمية المهارات المجتمعية مثل الحرف اليدوية وغيرها، والتي ستعقد في قرية المناصير.