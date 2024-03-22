سياسية
شركة زين توقع اتفاق اًمع جامعة وادي النيل لبرنامج رفع القدرات للشباب الوافدين
ويتوقع ان تشكل هذه الدورات دفعة كبيرة للشباب الوافدين للولاية لتأسيس مشاريع صغيرة والتقليل من نسبة البطالة.
من جانبه شكر الدكتور حسن الحاج حمد الصائم مدير جامعة وادي النيل شركة زين لافتاً إلى مبادرات الشركة المتعددة التي يعرفها القاصي قبل الداني في مجالات مختلفة وإن هذه الشراكة تعطي كلية تنمية المجتمع دفعة قوية للمضي قدماً في أداء رسالتها العلمية والمجتمعية.
متمنياً أن يتواصل التعاون مع شركة زين دعماً للتعليم وتطويراً للمهارات وتعزيزاً للقدرات في أوساط الشباب الذين يمثلون الحاضر وكل المستقبل.
يذكر أن شركة زين وعقب العودة التدريجية للشبكة عملت على تدشين عدد من المبادرات المجتمعية حيث قدمت الشركة مبادرة دعم افطار النازحين في عدد تسعة ولايات سودانية.
الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد إعلنت عن عودة تغطيتها التدريجية في عدد من الولايات بعد مجهودات جبارة بذلتها الفرق الفنية، ويتوقع عودة التغطية لمدن السودان المختلفة توالياً.
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