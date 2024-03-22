هند صبري: مش بحب أسيب انطباع سيئ عند الجمهور.. وعندي هوس بالتفاصيل





حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج ألبوم صور مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1، حيث كشفت الصدمات التي تعرضت لها في حياتها من عده أشخاص ولكنها تعلمت الكثير.

فيما يتعلق بالتقاط الصور مع المعجبين، أوضحت هند صبري أنها تبدأ بوضع نفسها في موقف الجمهور، وأحيانًا تشعر بالضغط عندما يُطلب منها التقاط صورة، مشيرة إلى رغبتها في عدم ترك انطباع سلبي عنها لدى أي شخص.

وأشارت هند صبري إلى أنها تعلمت الكثير خلال مسيرتها الفنية، وأصبح لديها اهتمام مفرط بالتفاصيل، حيث ترى أنها تميز أي عمل عن غيره بسببها، كما أكدت أنها لم تتمسك برأيها الخاص فقط، بل تستمع إلى جميع الآراء والزوايا من أجل العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هند صبري تروج لمفهوم أن الحياة لا تنظر من زاوية واحدة فقط، وتشجع على اعتماد وجهات نظر متعددة لفهمها، مع التحلي بالمرونة وقبول مختلف الآراء والزوايا، وأضافت أن المبادئ الأخلاقية لا تتسامح مع التنازل عنها.

عندما سئلت عن تفضيلها للصور الأبيض والأسود، أعربت عن حنينها لهذا النوع من التصوير بسبب الذكريات والتفاصيل التي تحملها، كما أفصحت عن تفضيلها للصور الجماعية في أي عمل، لأنها تعكس نجاح المجموعة بشكل أفضل.

فيما يتعلق بتطور عملية التصوير، أشارت هند إلى أنه في السابق كان التصوير يهدف إلى تخليد الذكريات، بينما في الوقت الحالي يصبح التصوير جزءًا من الحياة اليومية وله أبعاد أخرى.

وفي ختام حديثها عن صور غزة، أعربت عن حزنها للمأساة التي يعيشها السكان هناك، ووصفت الصور التي نراها من غزة بأنها شهادة على جرائم حدثت في أول إبادة جماعية تحدث على الهواء مباشرة أمام العالم، مشيرة إلى أن الأرواح التي فقدت كانت ثمنًا باهظًا لهذه الجريمة.

القاهرة 24