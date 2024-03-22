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المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر بالقوات المسلحة توزع سلة رمضان
قامت المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر بتوزيع سلة رمضان لمنسوبي القوات المسلحة بالخدمة والمعاش حيث إستهدف المشروع عدد (٢٥ ) ألف سلة غذائية تم توزيعها على مناطق ( القضارف – سنار – سنجة -الدمازين كوستي- الابيض- كسلا بورتسودان -عطبرة -شندي و مروى ).
ويأتي المشروع دعما لمنتسبي القوات المسلحة بالخدمة والمعاش وإسنادا لهم في ظل الظروف التى تمر بها القوات المسلحة والبلاد.
إعلام القوات المسلحة السودانية
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