بالصور والفيديو .. متحرك الشهيد الدكتور خليل إبراهيم يبدأ الزحف الي ولاية الجزيرة وجنرال جدو عشر في وداعه

بدأ متحرك الشهيد الدكتور خليل إبراهيم من معسكر الشهيد الطاهر ماكن الزحف الي ولاية الجزيرة لخوض معركة الوطن.
وكان في وداع المتحرك جنرال جدو عشر.
وبدأت حركة العدل والمساواة السودانية في الدفع بمجموعات قتالية مدربة لخوض معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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