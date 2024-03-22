مايكروسوفت تعين مصطفى سليمان رئيسا لقسم الذكاء الاصطناعي





عينت شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان لرئاسة قسم الذكاء الصناعي للمستهلكين، لتضيف إلى الشركة شخصية مؤثرة في عالم الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتها في هذا المجال.

في منشور نشره على موقع “لينكدإن” أعلن سليمان أنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إيه آي، حيث سيتولى قيادة جميع منتجات وأبحاث الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين في الشركة. من المتوقع أن يعزز توظيفه مكانة مايكروسوفت كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس مع شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا المجال. وقد دخلت مايكروسوفت في تعاون مع شركة “أوبن إيه آي”، المصنعة لـ “تشات جي بي تي”، واستثمرت مليارات الدولارات في هذه الشركة المقرَّة في سان فرانسيسكو. ولقد أعلنت أيضًا عن شراكتها الجديدة مع شركة “ميسترال”، الشركة الفرنسية الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشارك سليمان في تأسيس شركة “ديب مايند”، التي اشترتها “غوغل” عام 2014، واستمر في العمل هناك حتى عام 2022، عندما غادر لإنشاء موقع “انفيكشون دوت إيه آي” مع ريد هوفمان، المؤسس المشارك للينكدإن.

كما شارك في تأليف كتاب بعنوان “الموجة القادمة”، عن الحاجة إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة.

الحرة