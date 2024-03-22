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مايكروسوفت تعين مصطفى سليمان رئيسا لقسم الذكاء الاصطناعي
عينت شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان لرئاسة قسم الذكاء الصناعي للمستهلكين، لتضيف إلى الشركة شخصية مؤثرة في عالم الذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانتها في هذا المجال.
وشارك سليمان في تأسيس شركة “ديب مايند”، التي اشترتها “غوغل” عام 2014، واستمر في العمل هناك حتى عام 2022، عندما غادر لإنشاء موقع “انفيكشون دوت إيه آي” مع ريد هوفمان، المؤسس المشارك للينكدإن.
كما شارك في تأليف كتاب بعنوان “الموجة القادمة”، عن الحاجة إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة.
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