سياسية
شاهد بالفيديو .. جنود العدل والمساواة في طريقهم للجزيرة لقتال الدعم السريع
بعد أن تلقوا تدريبات متقدمة، جنود حركة العدل والمساواة السودانية من معسكر الشهيد الطاهر ماكن بدأ متحرك الشهيد الدكتور خليل إبراهيم الزحف الي ولاية الجزيرة لخوض معركة الوطن.
وكان في وداع المتحرك جنرال جدو عشر.
وبدأت حركة العدل والمساواة السودانية في الدفع بمجموعات قتالية مدربة لخوض معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023.
رصد وتحرير – “النيلين”
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