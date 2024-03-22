شاهد بالفيديو .. جنود العدل والمساواة في طريقهم للجزيرة لقتال الدعم السريع

وكان في وداع المتحرك جنرال جدو عشر.

وبدأت حركة العدل والمساواة السودانية في الدفع بمجموعات قتالية مدربة لخوض معركة الكرامة بجانب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023.