اقتصاد وأعمال
وزارة الطاقة والنفط تواصل ورش العمل عن مشروع التحول بقطاع النفط
أكد الاستاذ أحمد محمد عبدالباقي مدير عام الشؤون الادارية الناطق الرسمي لوزارة الطاقة والنفط أهمية ورش العمل من أجل التميز والتحول نحو الجودة الشاملة لتحقيق أهداف وزارة الطاقة والنفط والشركات العاملة في قطاع النفط متناولا عدداً من النماذج لتوزيع القوة العاملة في شركات النفط الوطنية والاجنبية.
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