وزارة الطاقة والنفط تواصل ورش العمل عن مشروع التحول بقطاع النفط

وخلال مخاطبته لورشة العمل الثانية بعنوان “مشروع التحول في قطاع النفط: للقيادات الإدارية”، التي نُظمت في مباني شركة النيل للبترول في بورتسودان برعاية وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد، تطرق المهندس مجدي علي خيري، مستشار النظم الإدارية والجودة والتميز، إلى موضوع التميز الأوروبي وأهميته في تحسين الأداء في قطاع النفط. حيث أوضح كيف نشأ هذا المفهوم من خبرات الشركات العالمية الكبرى وأسسه على جودة شاملة، وعرض أكثر من 600 نموذج لشركات ناجحة عالمياً.

كما شدد على أهمية استخدام الأداة الإدارية “منطق الرادار” من قبل القادة والمديرين، كونها تساعد على تحديد النتائج المرجوة بشكل فعّال، وشرح مسار الخطوات من الجودة الطبيعية إلى استدامة التميز. وتطرق إلى المعوقات التي قد تواجه تحقيق الجودة الشاملة، مثل عدم المعرفة بالمفاهيم والتقنيات المتعلقة.

قامت قيادات العمل في قطاع النفط بتقديم عدد من أمثلة الأداء الإداري المتميز في الشركات الوطنية والشراكات مع الشركات الأجنبية، مؤكدين على أهمية استفادتهم من هذه الورشة في تحديث العمل الإداري، استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب، وذلك لتحسين الأداء في ظل التقدم السريع نحو بناء سودان جديد في مجالات الإدارة.