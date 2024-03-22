قطري يكفل 1300 يتيم دفعة واحدة





وجهت قطر الخيرية الشكر لجميع المتبرعين الكرام على تفاعلهم مع حملتها «كفالة 5000 يتيم» وخصت بالشكر أحد المحسنين الذي قام بكفالة 1300 يتيم دفعة واحدة عبر هذه الحملة.

وأثنت في ختام الحملة على الدعم الكبير الذي حظيت به من أهل الخير في قطر ودعت الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم، وأن يثيبهم خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة وأن يحفظ أولادهم وأهليهم من كل سوء وأن يرزقهم صحبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لقول نبينا الكريم:» «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار بأصبعيه يعني: السبابة والوسطى.

ونفذت حملة «كفالة 5000 يتيم» خلال العشر الأولى من شهر رمضان الكريم في إطار حملة قطر الخيرية الرمضانية «ويؤثرون» للعام الحالي 1445 هـ، ووجدت الحملة تفاعلا كبيرا من الجمهور حيث تجاوز عدد من تم كفالتهم العدد المستهدف من الحملة (5000 يتيم). وجاءت هذه الحملة تحت شعار «ضمني لأسرتك» وهدفت لدعوة الأسر في قطر لكفالة يتيم أو أكثر واعتبارهم كابن أو ابنة من أفراد عائلتهم من حيث الاهتمام والرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم بعد أن فقدوا دفء الأبوة خصوصا وأن الكوارث والأزمات في الأعوام الأخيرة زادت من الحاجة إلى كفالة الأيتام.

وتقوم قطر الخيرية حاليا من خلال مبادرة «رفقاء» التابعة لها بكفالة الأيتام والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة وطلبة العلم، وتسعى للريادة في تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي بما يخدم الإنسانية ويحقق التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال برامج رعاية شاملة في الجوانب المختلفة، حيث بلغ عدد مكفوليها في ختام حملة «كفالة 5000 يتيم» حوالي 208,246 مكفولا. وعلى هامش حملة «كفالة 5000 يتيم» قام وفد من قطر الخيرية ضم عددا من المتبرعين والكافلين بزيارة إلى باكستان لتفقد أحوال المكفولين من الأيتام وتقييم احتياجاتهم. وتم خلال الزيارة افتتاح دار للأيتام في منطقة (شجاع آباد) بالبنجاب تتسع الدار لـ 150 يتيما حيث قامت قطر الخيرية ببنائها وتأثيثها بالمعدات اللازمة بالكامل.

كما شارك الوفد في تحضير وجبات الإفطار للأطفال الأيتام بمشاركة المكفولين الذين أبدوا حماسا في مساعدة الوفد في الطهي، وقضوا معهم وقتا ممتعا على مائدة الإفطار الجماعية التي نظمت لهم بمناسبة الشهر الكريم.

كما قام الوفد خلال الزيارة بمشاركة المكفولين فعاليات متعددة اشتملت على تحضير وجبات الإفطار حيث ساعد الأطفال في عملية الاعداد ودعوا الضيوف لتناول مائدة الإفطار، إضافة إلى أنشطة أخرى كالرسم والألعاب الرياضية ككرة القدم، واستمتعوا بالتفاعل الجميل للأطفال مع هذه الفعاليات وتنافسهم في الألعاب الرياضية والمسابقات، وتم في النهاية توزيع الهدايا عليهم.

وتركت هذه الزيارة انطباعا طيبا في نفوس الأطفال الأيتام وعبروا عن سعادتهم وشكرهم لأهل الخير في قطر على رعايتهم ودعمهم المتواصل لهم.

الشرق القطرية