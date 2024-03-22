كيف ظهر «جعفر العمدة» في الموسم مرتين دون وجود محمد رمضان بالمسلسلات؟





نجح الفنان محمد رمضان بشكل كبير من خلال مسلسله “جعفر العمدة” الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق لعام 2023. حظي المسلسل بشعبية واسعة من قبل فئات مختلفة من المجتمع، نظراً لسلسلة الأحداث المشوقة والأفكار الجريئة التي تضمنها، بالإضافة إلى استراتيجية محمد رمضان ومحمد سامي في السيناريو، حيث تمكنوا من جعل الجمهور جزءاً من العمل الفني، خاصةً عندما تم الكشف عن أن نجل جعفر يتمثل في شخصية سيف العمدة التي جسدها الفنان أحمد داش.

قصة جعفر وسيف العمدة استمرت في الصدارة خلال موسم رمضان السابق، حيث أصبح اسمهما يُعتبر رمزاً للقدرة المالية والثراء، بجانب الفكاهة وجاذبية الشخصيات. تمثل سامي ورمضان جعفر على أنه شخص يمتلك القدرة على فعل أي شيء، حتى استطاع شراء مطعم باهظ الثمن بسبب موقف طريف مع رجل الأمن الذي طلب منه تغيير ملابسه للدخول.

من خلال مسلسلين مختلفين في موسم رمضان الحالي، ظهر جعفر العمدة مرتين، حيث تم التركيز في أحدهما على حوار بين ليلى أحمد زاهر ويوسف عمر، يتعلق بعلاقتهما العاطفية، والذي شهد محاولة من الفتاة لإثارة غضب حبيبها لتشجيعه على الزواج بها، مما دفعه للتعليق بطرافة: “ليه جايلك جعفر العمدة؟”.

والمرة الثانية كانت في مسلسل «مسار إجباري»، في مداعبة كلامية بين عصام عمر وأحمد داش اللذان يقدمان دور شقيقان في المسلسل اكتشف كلًا منهما الآخر بعد 20 عامًا، وبمجرد مقابلتهما لاحقتهما المشاكل بسبب والدهما عمر البرنس، الذي قدم دوره الفنان محمود البزاوي، ومات مقتولًا وورطهما في مأزق بسبب رشوة حصل عليها، ليُفبرك أدلة ضد شخص أخر ويورطه في جريمة قتل.

وبعد الحلقة التاسعة من المسلسل استطاع الثنائي حل جزء من المشكلة، وجلس عصام عمر وأحمد داش في مطعم لتناول الغداء مع أسرتهم، ثم مازح عصام عمر شقيقه داش قائلًا: «أنا حاسس إنك هاتوحشني لما أسافر.. أنت قولتلي أسمك إيه؟»، ورد عليه داش ممازحًا إياه: «حسين العمدة»، وذلك نسبةً لتقديمه دور نجل جعفر العمدة في الموسم الرمضاني السابق 2023.

المصري اليوم