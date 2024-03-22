سياسية
القنصلية السودانية باسوان تواصل خدماتها وتعلن التسجيل لامتحان الشهادة
أكد السفير عبدالقادر عبدالله قنصل السودان باسوان مواصلة القنصلية تقديم خدماتها للسودانيين وفتح باب التسجيل لامتحان الشهادة لدى المدراس السودانية وهي (الشهادة السودانيه ٢٠٢٣ المؤجلة).
داعيا الطلاب الراغبين في الجلوس للامتحان التسجيل لدى المدارس السودانية باسوان وهي (نوبلز -البس- المنير -الشروق- النخبة -الشاملة والملز) بتعبئة الاستمارة الموجودة مع ادارة المدرسة مع ضرورة إيداع اكثر من رقم هاتف للاسرة .
موضحا ان اخر موعد للتسجيل الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس الرابع من ابريل المقبل وأشار الى ان قيمة الرسوم سيعلن عنها لاحقا .
وختم قنصل عام السودان باسوان تصريحه بالتأكيد أن كافة إدارات هذه المدارس قد اكملت ترتيباتها لتسجيل الطلاب.
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