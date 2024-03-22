السعودية تحقق رقما غائبا منذ 18 عاما بعد الفوز على طاجيكستان





حقق المنتخب السعودي، رقما غائبا منذ 18 عاما، بفوزه 1-0 على طاجيكستان، مساء الخميس، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.ورفع “الأخضر” رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد طاجيكستان عند 4 نقاط بالمركز الثاني.وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن المنتخب السعودي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات من تصفيات كأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخه.وأوضحت أن “الأخضر سبق وأن فعل ذلك خلال تصفيات 2002 ثم 2006، قبل أن يكرر الأمر في النسخة الحالية”.

وكان “الأخضر” قد حقق الفوز على باكستان 4-0 ثم الأردن 2-0 قبل أن يهزم طاجيكستان بهدف نظيف.

وشهدت تصفيات 2002، تحقيق المنتخب السعودي العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات، حيث هزم كل من منغوليا 6-0 مرتين وبنجلاديش 3-0 و6-0 وفيتنام 5-0 و4-0، ولم يستقبل أي أهداف.

وكرر نفس الأمر في نسخة 2006، التي شهدت انتصاره 6 مباريات متتالية على إندونيسيا 3-0 و3-1 وسريلانكا 1-0 و3-0 وتركمنستان 3-0 و1-0.

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