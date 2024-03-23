استبعاد رباعي منتخب البرتغال





خرج رافائيل لياو نجم ميلان، من قائمة منتخب البرتغال لمواجهة سلوفينيا، ضمن الأجندة الدولية الودية. وشارك لياو أساسيا في مباراة البرتغال والسويد، الخميس، وسجل الهدف الافتتاحي في الفوز الساحق (5-2). وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن لياو انسحب من قائمة البرتغال، وسيعود على الفور إلى ميلانو.وأوضحت أن قرار استبعاد لياو ليس بسبب الإصابة، بل هو خيار فني تم اتخاذه من قبل الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي.

وأشارت إلى أن قرار الاستبعاد لم يشمل لياو فقط، بل ضم برناردو سيلفا وروبن دياز وبرونو فيرنانديز.

وأوضحت أن هؤلاء اللاعبين توصلوا إلى اتفاق ودي مع روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي، والذي سمح لهم بالعودة لأنديتهم بعد مباراة السويد.

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