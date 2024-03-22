عاجل.. وفاة الفنانة السودانية المعروفة مودة الحنينة التي اعتقلتها قوات الدعم السريع قبل أكثر من 3 أشهر





فجع الوسط الفني في السودان مساء اليوم الجمعة الثاني عشر من رمضان بوفاة الفنانة السودانية المعروفة مودة الحنينة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر مطربون ونجوم المجتمع بالسودان خبر وفاة الفنانة المعروفة دون الكشف عن أسباب الوفاة.

ووفقاً لما ذكر متابعون فإن الفنانة الراحلة كانت قد تعرضت للاعتقال من قبل قوات الدعم السريع بالسودان قبل أكثر من 3 أشهر وسط مطالبات واسعة بإطلاق سراحها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين