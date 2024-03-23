القنصلية السودانية بجدة تحدد 30 مارس آخر موعد للتسجيل لامتحان الشهادة السودانية

أعلنت القنصلية العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية عن مواصلة القنصلية تقديم خدماتها للسودانيين وفتح باب التسجيل لامتحان الشهادة لدى المدراس السودانية.

وذلك للذين سبق وان سجلوا للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2023 ولديهم الرغبة في الجلوس للامتحانات في مركز القنصلية العامة بجدة.