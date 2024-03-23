مجلس وزراء حكومة إقليم دارفور يناقش قضايا الإغاثة

برئاسة حاكم إقليم دارفور القائد مني اركو مناوي وولاة ولايات دارفور انعقد بمدينة بورتسودان اجتماعاً لمجلس وزارء حكومة إقليم دارفور حيث تمت مناقشة قضايا الوضع الإنساني خاصة وأن الإقليم يجابه بعض العقبات خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني.

وقال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور الاستاذ بابكر حمدين في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنهم شددوا على أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المحيطة بالمواطنين وعلاجها.

لافتاً إلى أهمية توصيل جميع المساعدات الإنسانية لإنسان دار فور فضلاً عن التدخل العاجل لمعالجة الوضع الإنساني والصحي.

وأضاف حمدين أن الاجتماع بالخميس أمن على دخول الإغاثة من مدينة الطينة التشادية إلى دارفور .

سونا