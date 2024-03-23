العدل والمساواة: جنود الحركة تربوا علي قيم أهل السودان وأخلاقهم وأعرافهم الكريمة





نفي الناطق العسكري باسم القطاع الشرقي في حركة العدل والمساواة السودانية الملازم أول / مصعب شرف أبكر نصر في تصريح صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٢مارس ٢٠٢٤م أي صلة لقوات الحركة بالفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي والذي يظهر جنودا يحتفلون داخل أحد المنازل زعم مروجوه أن هؤلاء الجنود يتبعون لحركة العدل والمساواة السودانية .

وذكر الملازم أول مصعب أن كل تلك الإتهامات الفطيرة التي لا تستند علي دليل حقيقي موثق تأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تواجهها الحركة لأنها إتخذت الموقف الوطني السليم الذي يقف إلي جانب حماية سيادة السودان وأمن شعبه ومشاركة قواتها في كل ميادين معركة الكرامة ودعا الشعب السوداني ألا يلتفت إلي مثل هذه الترهات التي ينشد مروجوها الفتنة وتشويه صورة القوات المشاركة في معركة الكرامة .

وأكد الملازم أول مصعب أن جنود الحركة تربوا علي قيم أهل السودان وأخلاقهم وأعرافهم الكريمة ويستندون علي تاريخ نضالي مشرف يعرفه كل السودانيون يحرم التعدي علي حقوق المواطنين ولذلك فإن مكانهم الطبيعي في هذه المعركة هو ميادين القتال وليس بيوت المواطنين .

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية