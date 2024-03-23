بايدن يستقبل السوداني في 15 أبريل





قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض في 15 أبريل.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء السوداني سيتشاوران بشأن مجموعة من القضايا، من بينها مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والإصلاحات المالية وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في العراق. تأتي هذه الزيارة بعد فترات متلاحقة من التوتر بين واشنطن وبغداد، حيث تطالب الأخيرة بإنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. ومنذ منتصف أكتوبر، وفي أعقاب التصعيد العسكري في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قامت الفصائل المنتمية لإيران بسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا، ضمن إطار التحالف الدولي. وكانت واشنطن قد ردت على هذه الهجمات بسلسلة من الضربات الموجعة ضد هذه الفصائل، وآخرها كانت في بغداد وأسفرت عن مقتل أحد القادة في فصيل موالٍ لإيران.

وقالت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن من المقرر أن يناقش الرئيس بايدن والسوداني “التعاون حول القضايا المشتركة ذات الأولوية وتعزيز الشراكة الثنائية القوية” بين البلدين.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان، وفق البيان، “التزامنا المشترك في ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وتطوّر عمل المهمة العسكرية بعد حوالى عشر سنوات على تشكيل التحالف الدولي”.

وسيناقش الطرفان كذلك الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والنمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية الخاصة بالطاقة في البلد النفطي.

وهذه أول زيارة رسمية يجريها السوداني لواشنطن منذ تسلمه منصبه في أكتوبر 2022.

وأورد بيان صادر عن مكتب السوداني أن الزيارة تهدف “للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية”.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق المجاور في إطار التحالف الدولي الذي أنشأه الأميركيون في العام 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وشنّت واشنطن حملة من الردود على مقتل ثلاثة جنود أميركيين بضربة في الأردن قرب الحدود مع سوريا في هجوم أواخر يناير نسب إلى فصائل موالية لإيران.

وكجزء من هذا الرد، شنّت واشنطن مطلع فبراير ضربة بطائرة مسيرة في بغداد أدت إلى مقتل القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت هدوءاً نسبياً بين الطرفين، فيما استأنفت واشنطن وبغداد منتصف فبراير المفاوضات الهادفة إلى مناقشة مستقبل قوات التحالف الدولي في العراق. وتأمل السلطات العراقية بالحصول على جدول زمني بشأن خفض تدريجي لوجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

ولطهران الشريكة التجارية الهامة لبغداد، نفوذ سياسي قوي في العراق. ويدعم شركاؤها من أحزاب وفصائل، الحكومة الحالية ولديهم الغالبية في البرلمان.

الحرة