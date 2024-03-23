جمال فرفور: قادة الجيش اعترضوا على عودتي الخرطوم





كشف الفنان جمال فرفور الكثير من التفاصيل الخفية عند اندلاع شرارة الحرب، حيث كان خارج البلاد في رحلة استشفاء مع ابنه، وقال جمال خلال حلقة من (برنامج الزلزال) على قناة الاعلامي احمد دندش، بانه طلب من قيادة الجيش السماح له بالعودة للخرطوم والانخراط في صفوف القوات المسلحة لكن القيادة اعترضت على ذلك الطلب لتقديرات سلامته،

وزاد جمال انه يعيش في حالة من الالم والحزن لما حل بالبلاد، كاشفاً عن ثقته الكبيرة في القوات المسلحة السودانية وانها قادرة على حسم معركة الكرامة.

الكرامة