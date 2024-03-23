كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته حتى الآن؟





حجز النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لنفسه مكانة راسخة بين أساطير الكرة العالمية، بعد مسيرة استثنائية قدمها في الملاعب الأوروبية وتحديدًا في إنجلترا.وبدأ محمد صلاح مسيرته في بلاد الفراعنة، حيث كان ناشئًا في المقاولون العرب وتم تصعيده للفريق الأول، ليتألق في المسابقات المحلية ومع منتخب الشباب المصري ويصبح أحد المواهب الواعدة المطلوبة في أوروبا.

وقرر صلاح خوض تجربة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، حيث تألق معه في موسم ونصف وانتقل في شتاء 2014 إلى تشيلسي، والذي أعاره إلى فيورنتينا ومن بعده إلى روما الذي تألق بقميصه وقرر التعاقد معه بشكل نهائي.وارتفع أداء صلاح بشكل واضح مع ذئاب العاصمة، حيث تألق معهم ليفوز للمرة الأولى بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2017، وينتقل بعدها في صفقة ضخمة إلى ليفربول الإنجليزي في 2017.

وبانتقاله إلى ليفربول، تحول محمد صلاح إلى ماكينة تسجيل أهداف، وحقق بطولات كبرى أهمها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس العالم للأندية، فيما فاز بجوائز شخصية ضخمة، كأفضل لاعب أفريقي في 2018 وثالث أفضل لاعب في العالم بنفس العام.

وفاز الملك المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، التي تمنح لهداف البطولة عامي 2018 و2019.

وفي السطور التالية، يرصد لكم كووورة بشكل دقيق أرقام محمد صلاح التهديفية سواء مع الفرق التي لعب لها أو منتخب مصر.كان نادي المقاولون العرب هو بوابة انطلاقة الفتى الشاب ابن محافظة الغربية، حيث تم تصعيده للفريق الأول بينما لم يتجاوز عمره 18 عامًا، واستطاع أن يشارك معهم خلال موسم 2011-2012 في 44 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا.

وبعدها قررت إدارة نادي المقاولون السماح لمحمد صلاح وزميله محمد النني، نجم آرسنال الحالي، للخروج في تجربة احترافية إلى نادي بازل السويسري.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع بازل؟

محطة بازل هي التي عرفت أوروبا باللاعب المصري الواعد محمد صلاح، حيث انتقل إلى النادي السويسري مطلع موسم 2012-2013، وتفجرت موهبته سريعًا، وشارك في 79 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا.

ووقع بازل آنذاك في مواجهة تشيلسي الإنجليزي خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، واستطاع النجم المصري أن يهز شباك البلوز ذهابًا وإيابًا بهدف في كل مباراة، ليلفت أنظار جوزيه مورينيو مدرب البلوز في ذلك الوقت.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع تشيلسي؟

فتحت أبواب الشهرة أمام محمد صلاح بانتقاله التاريخي إلى تشيلسي في منتصف موسم 2013-2014، ليصبح أول لاعب مصري يرتدي قميص البلوز، لكنه اصطدم بعناد جوزيه مورينيو، مدربه الذي جعله حبيسًا لدكة البدلاء كثيرًا.

وكان إجمالي مشاركات محمد صلاح في موسمه الأول مع تشيلسي 19 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل هدفين فقط.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع فيورنتينا؟

قرر النجم المصري الخروج من سجن جوزيه مورينيو، ورحل معارًا في تجربة جديدة عليه بالدوري الإيطالي وتحديدًا مع فيورنتينا، ليجد معاملة مختلفة من مدربه فينتشينزو مونتيلا.

وأظهر محمد صلاح قدرات تهديفية رائعة مع الفريق وتحول إلى جناح يتسم بالسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، حيث شارك في 26 مباراة مع الفريق نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف ليجذب أنظار عمالقة الدوري الإيطالي، إلا أن إعارته انتهت وعاد مرة أخرى للبلوز.

لكنه وجد أن مكانه في تشيلسي غير موجود بالمرة، لذلك قرر الرحيل معارًا إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت بقميص روما.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع روما؟

وتحت قيادة العبقري الإيطالي لوتشيانو سباليتي، تحول محمد صلاح إلى نجم كبير وقائد داخل الملعب لفريقه قائده هو الأسطورة فرانشيسكو توتي، لكنه أثبت نفسه سريعًا وصال وجال في الملاعب الإيطالية.

صلاح الذي ذهب إلى ذئاب العاصمة معارًا بـ5 ملايين يورو في صيف 2015، أجبر إدارة النادي الإيطالي بعد عام واحد، بفضل مستواه المبهر، على تفعيل بند الشراء في عقده مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كحوافز إضافية حصل عليها البلوز.

ولعب محمد صلاح مع روما موسمين كاملين، بدءًا من صيف 2015 حتى صيف 2017، استطاع خلال هذه الفترة أن يخوض 83 مباراة، فسجل 34 هدفًا وصنع 22 لزملائه.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع ليفربول؟

بانتقال محمد صلاح إلى ليفربول، تفجرت مواهبه التهديفية ونجح خلال 7 مواسم داخل قلعة الآنفيلد، في كتابة اسمه بأحرف من نور بتاريخه وتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال الأهداف التي يسجلها بنفسه أو يصنعها لزملائه.

وأبدع الملك المصري مع الريدز وقادهم لتحقيق عدة بطولات أهمها دوري أبطال أوروبا في 2019، بينما استعاد الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 20 عامًا وذلك في موسم 2019-2020.

ومنذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 وحتى الآن، خاض 337 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل 207 أهداف ويصنع 92 هدفًا لزملائه، ليصبح في المركز الخامس بقائمة الهدافيين التاريخيين للريدز، متخطيًا أساطير مثل ستيفن جيرارد ورودي فاولر.

كما يحتل محمد صلاح الآن، المركز العاشر في قائمة الهدافيين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز التي يتصدرها آلان شيرار.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر؟

محمد صلاح هو القائد الحالي لمنتخب مصر، حيث تم اختياره لحمل شارة القيادة رغم أنه ليس الأقدم بين زملائه، نظرًا لما قدمه للفراعنة، حيث ساهم في تأهل بلاده إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عامًا.

وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 95 مباراة منذ أول مباراة خاضها في عام 2011، سجل 55 هدفا وصنع 30 في مختلف البطولات.

كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم والتصفيات والمباريات الودية؟

ويحل محمد صلاح في المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 56 هدفًا، حيث يسبقه في المركز الأول النجم الأسطوري حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفًا.

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