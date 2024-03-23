🔴 اكتمال المشاورات لاعلان (حكومة) حرب في السودان





كشفت متابعات (الكرامة) من مصادر عليمة، عن انتهاء اللجنة المصغرة المكلفة باختيار وزراء حكومة الحرب المرتقبة من اداء عملها ورفع توصياتها للسيد الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة،

وكشفت المصادر كذلك بأن الحكومة الجديدة ستكون خليطا ما بين عسكريين لوزارات القطاع السيادي العسكري، ومدنيين (تكنوقراط) في الوزارات الاخرى، وذلك لقيادة الفترة الانتقالية وانجاز بعض المهام المتعلقة بالحرب ومعاش الناس والتعامل مع المجتمع الدولي لانعاش الاقتصاد السوداني واعمار ما دمرته الحرب.

لاحقا سوف تورد (الكرامة) بقية التفاصيل المتعلقة بالاسماء التي وقع عليها الاختيار واعضاء اللجنة ورؤية المجلس السيادي المساندة لهذه الخطوة المهمة.

متابعات: ايمن كبوش

الكرامة