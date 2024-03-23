السودان يهزم غينيا بيساو بهدف في مباراة ودية بالمغرب – شاهد الفيديو وجنون المعلق





فاز المنتخب السوداني الأول لكرة القدم بهدف دون مقابل على نظيره من غينيا بيساو في المباراة التي جرت ليلة السبت بالمغرب.

وسجل هدف المنتخب الوطني السوداني لاعبه شيبوب في الدقيقة 85 من عمر المباراة. وذلك ضمن مبارات الفيفا الودية لاستعدادت المنتخبات للتصفيات القارية.

رصد وتحرير – “النيلين”