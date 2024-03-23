دواء جديد لعلاج مرض باركنسون في مراحل مبكرة





علماء من معهد سانت بطرسبرغ للفيزياء النووية بالتعاون مع زملاء من جامعة سانت بطرسبورغ الطبية الأولى حصلوا على براءة اختراع لدواء يستخدم لعلاج مرض باركنسون في مراحله المبكرة.

يتأثر الدواء الجديد بإنزيم الغلوكوسيريبروسيداز، الذي يُرمز له بواسطة جين GBA1، والذي يزيد من خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير عند وجود طفرات فيه. أظهرت الاختبارات التي أُجريت على خلايا المرضى أن الدواء يعيد نشاط الإنزيم المذكور.

يُعرف مرض باركنسون على أنه اضطراب يؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب، وعادةً ما تبدأ الأعراض بشكل بطيء مع ظهور رُعاش في المريض.

توضح صوفيا بتشيلينا، مديرة مختبر الوراثة الجزيئية البشرية في المعهد، أن تراكم الركيزة في الخلايا يحدث عند انخفاض نشاط الجلوكوسيريبروسيداز، مما يساهم في تثبيت الأشكال السمية العصبية لبروتين ألفا سينوكلين، الذي يُسبب التنكس العصبي. ويجمع الجزيء الذي تم ابتكاره الإنزيم بطريقة تجعله يعمل بكفاءة أكبر.

عمل علماء من مركز البحوث “معهد كورشاتوف” على تصميم نموذج حاسوبي لإنزيم الغلوكوسيريبروسيداز، وقاموا بالبحث عن التعديلات الكيميائية للبروتين التي يمكن أن تزيد من كفاءة عمله. بعد ذلك، قاموا بتركيب عدة جزيئات واختبار كيفية تأثيرها على نشاط الإنزيم في خلايا المرضى الذين يعانون من طفرة في جين GBA1.

وأظهرت التجارب أن المركب الناتج يقلل بنسبة عالية من كمية الركيزة الضارة التي تسبب تدهور الخلايا العصبية مقارنة بالأدوية الأجنبية المأخوذة كأساس (التي تخضع بالفعل لتجارب سريرية في الخارج).

صحيفة عمان